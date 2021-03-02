Büyükşehir, ilçeleri de Millet Bahçesi ile donatacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı millet bahçelerinden olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin yapımını hızla devam ettirirken, diğer taraftan da ilçeleri millet bahçeleri ile donatmak için kolları sıvadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Özvatan, Akkışla, Yeşilhisar, Pınarbaşı ve Tomarza’ya Millet Bahçeleri yapılacağını açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, yaşanabilir şehirler içi önceliklerden birisinin de yeşil alan olduğunu ve bu kapsamda millet bahçelerinin vatandaşın hizmetine sunulmasını önemsediklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi olarak projelendirdikleri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Büyükkılıç, Kocasinan, Özvatan, Akkışla, Yeşilhisar, Pınarbaşı ve Tomarza’da millet bahçeleri yapılmasına yönelik proje hazırlandığını ifade ederek, çalışmaların bu yıl başlatılacağını söyledi.

Başkan Büyükkılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bizim odağımızda insan var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının yanına biz insanı yaşat ki şehir yaşasın diyoruz ve insanın sağlıklı, huzurlu, uzun ömürlü olması için şehir içerisinde gerekli yeşil alan gayretlerimizi, çalışmalarımızı millet bahçeleri ile taçlandırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yurt genelinde yapılması planlanan millet bahçeleri bizlerin hem olmazsa olmazımız hem de önceliğimizdir. Hatta şehir merkezine inşa edeceğimiz millet bahçesi ile yetinmiyoruz. Aynı imkânlardan, aynı güzellikten faydalandırmak için her ilçemize de millet bahçesi yapılmasını kararlaştırdık. Bu anlamda 2021 yılında inşallah Kocasinan, Özvatan, Akkışla, Yeşilhisar, Pınarbaşı ve Tomarza olmak üzere 6 ilçemize millet bahçesini yapmaya başlayacağız. Her ilçeye millet bahçesi hedefimizi de inşallah ilerleyen süreçte tamamlayacağız” ifadelerinde bulundu.

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