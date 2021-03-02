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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım Ve Orman İl Müdüründen Başkan Mehmet Cabbar’a ziyaret

İHA

Tarım Ve Orman İl Müdüründen Başkan Mehmet Cabbar’a ziyaret

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret ederek, Develi Belediyesinin bu sene ilk ürünlerini aldığı lavanta tarlası ve bakanlık bünyesinde uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile ekimi teşvik edilecek ürünler hakkında istişarelerde bulundu.
Lavanta üretimiyle Develi Belediyesinin alternatif tarım uygulamalarında güzel bir öncülük ettiğini belirten Şahin, “Bu güzel projesinden dolayı başkanımızı tebrik ediyor, ürünlerinin bereketli olmasını diliyorum” dedi.
Develi'nin tarımsal desteklerden istifade etmesi için sürekli istişare halinde olduklarını belirten Başkan Mehmet Cabbar, "Çiftçimizin kalkınması için her tür proje ve desteğin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Develimize olan ilgisinden ve nazik ziyaretlerinden dolayı il müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.

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