Kayseri'de Kur'an kurslarında dersler 30 teneffüsler 10 dakika olacak Yatılı kurslar öğrenci kapasitesinin yüzde 50’si ile eğitim verecek

Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, yüz yüze eğitime geçen Kur'an kurslarında dersler 30 dakika teneffüsler ise 10 dakika olacak şekilde eğitime devam edilecek

Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değişikliklerle ilgili şu ifadelere yer verildi:

“03 Mart 2021 tarihinde itibaren ilimizde bulunan ihtiyaç odaklı Kur’an kursları öğretim programı çerçevesinde 46 Yaş Kur’an Kursu programında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçilecektir. İlimizde bulunan ihtiyaç odaklı Kur’an kursları öğretim programı çerçevesinde yetişkinlere yönelik eğitim çevrim içi olarak devam edecektir. Başkanlığımızca başlatılan Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye/Okumaya Camilerde Kur'an Öğretimi hafta sonu programlarının çevrim içi olarak uygulanmasına devam edecektir. Yüz yüze eğitime geçilen bölümlerde ders saatleri 30 dk. teneffüs aralığı ise 10 dk. olarak uygulanacaktır. Yüz yüze eğitime geçilen sınıfta aynı anda en fazla 10 öğrenci bulunacaktır. Yüz yüze eğitime 10 öğrenciden fazla talep olması durumunda randevulu sistem uygulanacaktır. Hafızlık eğitimi verilen Yatılı Kur’an Kurslarında gerekli tedbirler alınarak öğrenci kapasitesinin yüzde 50’si ile veli muvafakatnamesi alınarak yüz yüze eğitime geçilecektir. YatılıGündüzlü Kur’an Kursu Okul İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Programı Eğitimine devam eden öğrenciler, (veli muvafakati alınmak kaydıyla) kursa gelip gidebilmeleri için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı zaman dilimlerinde muaf tutulacaktır. Yapılacak eğitime ilişkin tüm hususlar (18 yaş altındaki kursiyerler için) veli muvafakatnamesi tanzim edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”

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