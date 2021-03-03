Ramazan Durdu Develispor’da

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Develispor yeni sezon öncesi dış transferde orta saha oyuncusu Ramazan Durdu’yu kadrosuna kattı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Develispor’da hareketlilik başladı. 1718 Nisan’da başlayacak olan yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Develispor, son olarak Yahyalıspor’da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Ramazan Durdu’yu renklerine bağladı. Birçok takımda hem profesyonel hemde amatör olarak başarılı ile forma giyen Ramazan Durdu 20202021 sezonunda Develispor forması giyecek.

Develispor Kulübünden yapılan açıklamada, “ Kariyerini kendisini anlatmaya gerek yok bilen bilir. Aramıza hoşgeldin Ramazan Durdu” denildi.

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