Denis Alibec iyileşiyor

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Hes Kablo Kayserispor takımının golcü futbolcusu Denis Alibec sakatlık sürecini hızlı atlatıyor.

Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor takımının Rumen golcüsü Denis Alibec, İspanya'daki ameliyat sürecinden sonra fizyoterapist eşliğinde tedavi oluyor. Ligin son 45 haftasında formasına kavuşabileceği ön görülen Rumen golcü, daha erken formasına kavuşabilecek.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, ameliyatın ardından tedavisine devam edilen Denis Alibec ile ilgili, "Değerli forvetimiz Denis Alibec, arzusu ve gayreti sayesinde 4 veya 5 haftaya kadar topla çalışmalara başlayacaktır" dedi.

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