Kayserispor’dan teknik kadroya takviye

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Hes Kablo Kayserispor’dan teknik heyet 2 yeni isim katıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da teknik heyete takviye yaptı. Rumen Teknik Direktör Dan Petrescu ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Uğur Kulaksız’a emanet eden SarıKırmızılılar teknik heyete iki yeni ismi dahil etti.

Son olarak Denizlispor’da görev yapan atletik performans antrenörü Ramazan Varlı ile maç performans antrenörü Yağız Çekem teknik heyet kadrosuna dahil edildi. Her iki isim hafta başı Kayseri’ye gelerek takımla birlikte çalışmalara başladı.

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