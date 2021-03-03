Hes Kablo Kayserispor’un 5 haftalık maç programı belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor’un 30.31.32.33 ve 34. haftalarda oynayacağı Galatasaray, Fatih Karagümrük, Göztepe A.Ş, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Açıklanan 5 haftalık maç programında Hes Kablo Kayserispor 2 maçını Cumartesi, 1 maçını Pazar günü, 1 maçını Cuma ve 1 maçını da Salı günü oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor’un 5 haftalık müsabaka trafiği şöyle:

30 Hafta:

KayserisporGalatasaray

13 Mart / 19.00

Kadir Has Stadı

31.Hafta

Karagümrük Kayserispor

19 Mart Cuma / 16.00

Atatürk Olimpiyat Stadı

32.Hafta

KayserisporGöztepe A.Ş

03 Nisan Cumartesi / 13.30

Kadir Has Stadı

33.Hafta

TrabzonsporKayserispor

06 Nisan Salı / 19.00

Şenol Güneş Stadı

34.Hafta

KayserisporAntalyapor

11 Nisan Pazar / 16.00

Kadir Has Stadı

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