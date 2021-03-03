Fatih Töme'nin acı günü

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Kayseri Boks İl Temsilcisi Fatih Töme, babasını kaybetti.

Kayseri'nin yetiştirdiği en önemli boksörlerden birisi olan eski şampiyon ve Boks İl Temsilcisi Fatih Töme, babasını kaybetti.

68 yaşındaki babası İhsan Töme'yi geçirdiği kalp krizi sonrasında kaybeden Fatih Töme, babasını son yolculuğuna uğurladı. Fatih Töme, hayatını kaybeden babası İhsan Töme'yi Talas'ın Kamber köyünde son yolculuğuna uğurladı.

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