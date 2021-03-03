İnternet sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan 3 şahsa 3’er yıl 4’er ay hapis

Kayseri’de internet sitesi üzerinden oyun konsolu satışı yaptıkları müşterilere ürün göndermeden bin TL gelir elde eden 3 şahsa, 3’er yıl 4’er ay hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar M.P., V.Ş., S.C ve Müşteki S.T. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme salonunda kendisini savunan sanık S.C, “Söz konusu karttan parayı çeken benim. Pişmanım. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Bir diğer sanık V.Ş. ise kendini “pişmanım suçu ben işledim. Beraatımı talep ediyorum. Zararı gidereceğim” diyerek savundu.

Sanık M.P.’ de savunmasında, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda, tutuklu sanıklar, M.P., V.Ş. ve S.C. hakkında ‘bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak dolandırıcılık’ suçundan 3’er yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

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