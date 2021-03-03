Bellona Kayseri Basketbol’da 6 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı

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Deplasmanda Samsun Canik Belediye ile karşılaşan Bellona Kayseri Basketbol’da 6 oyuncu çift hanelere ulaştı.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Bellona Kayseri Basketbol oyuncularından Sevgi Tonguç 24, Kitija Laksa 23, Maja Miljkovic 22, Fatma Dikmen 17,Gülse Uğur 15, Zeynep Öykü Kalbisağde 13 sayı attı.

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