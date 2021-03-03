Sevgi hem hücum hem de savunma ribaundlarında etkili oldu

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Bellona Kayseri Basketbol’un Samsun Canik Belediye’yi deplasmanda yendiği karşılaşmada Sevgi Tonguç, 24 sayı ve 21 ribaund ile karşılaşmanın en etkili oyuncusu oldu.

Deplasmanda oynanan karşılaşmada Sevgi Tonguç, 40 dakika sahada kaldı. Rakip potaya 24 sayı bırakan Sevgi Tonguç, 6 hücum ribaundu ve 15 savunma ribaundu aldı. Özellikle savun ribaundlarında etkili olan Sevgi Tonguç, 6 top çalma ve 10 asist yüzdesi ile oynadı.

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