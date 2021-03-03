Rakip potayı en çok Maja Milkoviç yokladı

Bellona Kayseri Basketbol’un 8. kez kazandığı karşılaşmada, Samsun Canik Belediye’nin potasını en çok yoklayan isim Maja Milkoviç oldu.

Bellona Kayseri Basketbol’un 11950 kazandığı karşılaşmada Maja Milkoviç, parkede 32 dakika 44 saniye kaldı. Milkoviç rakip potaya 19 şut attı ve 9’unda başarılı oldu. 14 iki sayılık şutunda 8 kez başarılı olan Milkoviç, 5 üç sayılık atışında ise sadece bir defa başarılı oldu.

Milkoviç, 4 hücum ve 4 savunma ribaundu alarak rakip potaya 22 sayı bıraktı.

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