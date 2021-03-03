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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cezalı başkanlar maçı beraber izleyecek

İHA

Cezalı başkanlar maçı beraber izleyecek

Hak mahrumiyeti bulunan Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, maçı beraber izleyecek.
Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. Maç öncesinde kente gelen Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal'ı, Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ağırladı. Hak mahrumiyeti cezası bulunan Gözbaşı ve Kartal, akşam oynanacak maçı beraber izleyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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