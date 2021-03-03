Sevgilisinin oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'e, kızını istismardan 15 yıl hapis



Samed Aydın SUN/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de sevgilisi Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci'yi döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Harun Sezer (39), kızı H.S.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2016 yılında meydana gelen olayda Harun Sezer, ilk evliliğinden olan kızı H.S.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 12 Ekim 2019'da tutuklanarak cezaevine konuldu. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel istismar' suçundan hakim karşısına çıkan Sezer, davanın geçen yıl 26 Şubat'ta görülen ilk duruşmasında yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. Mart ayında görülen karar duruşmasında ise, mahkeme heyeti sanık Sezer'in, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan beraatine hükmetti.

BAKANLIK AVUKATLARI KARARA İTİRAZ ETTİ

Davaya katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile mağdur kızın avukatı beraat kararına yönelik yerel mahkemenin kararını, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. 7'nci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nde duruşmalı olarak yapılan davanın 2'nci oturumunda karar çıktı. Ceza Dairesi, dosya kapsamına uygun olmayan gerekçelerle beraat kararı verildiği ve bazı tanık beyanları olduğu için yeniden yargılama yaptı. Bunun sonucunda Harun Sezer, 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ceza Dairesi, sanığın cezasında hiçbir indirim maddesi uygulamadı. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.

ALPEREN'İ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Öte yandan 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi geçen yıl 15 Haziran'da döverek öldüren Sezer hakkında, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-03-03 17:56:35



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