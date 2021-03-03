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Süper Lig: Kayserispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig: Kayserispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Kayserippor, ligin 28. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 00 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)
3. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lennon'un ortasında top Attamah'ın önünde kaldı. Attamah'ın vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.
9. dakikada gelişen Rizespor'un atağında sağ çaprazda topla buluşan Boldrin ceza sahası dışından topa sert vurdu. Kaleci Doğan'dan seken topu, defans uzaklaştırdı.
33. dakikada sol kanatta topla buluşan Melnjak'ın ortasında Boldrın'den önce savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
43. dakikada Maglija'nın pasında topla buluşan Attamah'ın vuruşunda top defansa çarparak kornere gitti.

Stat: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Alpaslan Dedeş xx
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar xx, Ramazan Civelek xxx, Dimitrios Kolovetsios xx, Uğur Demirok xx, Aziz Behich xx, Joseph Attamah xxx, Karlo Muhar xx, Daniel Avramovski xx, Pedro Henrique xx, Aaron Lennon xxx, Antun Maglica x
Yedekler: İsmail Çipe, Nehuen Paz, Cristian Sapunaru, Yasir Subaşı, Emre Demir, Melih Okutan, Talha Sarıarslan, Besard Sabovic, Nurettin Korkmaz, İlhan Parlak
Teknik Direktör: Uğur Kulaksız
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Montassar Talbi xx, Selim Ay xxx, Dario Melnjak xx, Yassine Meriah xx, Abdullah Durak xx, Fabricio Baiano xxx, Fernando Boldrin xxx, Erik Sabo xx, Damjan Djokovic xx, Alexander Söderlund xx
Yedekler: Zafer Görgen, İsmail Köybaşı, Emir Dilaver, Yasin Pehlivan, Tunay Torun, Onur Bulut, Doğan Erdoğan, Braian Samudio, Milan Skoda, Fernando
Teknik Direktör: Marius Sumudica

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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