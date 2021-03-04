Develispor, Hamdi Çolak'ı transfer etti

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Develispor dış transferde kadrosuna Arhavispor'dan Hamdi Çolak'ı transfer etti.

20202021 futbol sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Develispor transfer çalışmalarına devam ediyor. KırmızıSiyahlılar geçen sezon Arhavispor forması giyen kanat oyuncusu 1994 doğumlu Hamdi Çolak'ı renklerine başladı.

Develispor Kulübünden yapılan açıklamada,"Geçtiğimiz sezon Arhavi Spor'da şampiyonluk yaşayan başarılı kanat oyuncusu Hamdi Çolak bu sezon Develispor'umuz için mücadele edecektir" denildi.

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