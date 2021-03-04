Basketbol Gençler Kızlar Ligi Kızlar 2.Hafta Bellona Kayseri Basketbol:42 -İstanbul Üniversitesi: 69

Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi 2. Maçında Bellona Kayseri Basketbol, İstanbul Üniversitesi’ne 6942 mağlup olarak üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. SarıKırmızılılar üçüncü maçta bugün saat 12.30’da ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Ertuğrul Mete Spor Salonu
Hakemler: Yiğit Emre Şimşek xx, Aslı Koçak xx, Yunus Emre Alıcı xx
İstanbul Üniversitesi: Elif İlayda Kılıç x 5, Bilge Zeynep Kılıç xx 13, Esra Can Yosmaoğlu xx 17, Melike Büyükbayrak x 2, Ayşenaz Kurtuldum xx 10, Nazlı Talay x, Esra Güvenç x 1, Azra Türkoğlu x 2, Sena Balkan xx 9, Ekin Taciroğlu x 5, Öykü Sena Öktan x 5, Sude Türkmen
Bellona Kayseri Basketbol: Aslıhan Kaçar x, Fatma Melis İplikçi xx, Feray Dalkılıç x 6, Umay Keçeli x 2, Derya Bayar x 2, Kiraz Keleş x 6, İlayda Derman xx 10, Nehir Biçer x 2, Candan Eylül Dikmen x 4, Cansu Çolakoğlu xx 10, Goncagül Kavak x
Periyotlar
1.periyot: 1412 (Bellona Kayseri lehine)
2.periyot: 1117 (İstanbul Üniversitesi lehine)
3.periyot: 1320 (İstanbul Üniversitesi lehine)
4.periyot: 420 (İstanbul Üniversitesi lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.