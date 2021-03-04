Kayseri'de tartıştığı eski eşini tabancayla yaraladı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAYSERİ'de Şükrü E., tartıştığı eski eşi Nuran K'yı (40) tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi'ndeki Zafer Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, Şükrü E. bir süre önce boşandığı eski eşi Nuran K'nın yaşadığı eve gitti. Evde henüz bilinmeyen nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şükrü E., 3 çocuğunun annesi Nuran K'yı belinden çıkardığı tabancayla vurdu. Nuran K. yaralanırken, Şükrü E. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Nuran K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan polis kaçan Şükrü E'nin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Genel detay

Süre:117 MB

Haber-Kamera:Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-03-04 11:05:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.