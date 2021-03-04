Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Kayseri böyle giderse kırmızıya dönecek” “İlk günden kuralları ihlal eden esnaflar oldu” “4 bin kişilik dinamik denetim görevi başlatacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Kayseri böyle giderse kırmızıya dönecek” “İlk günden kuralları ihlal eden esnaflar oldu” “4 bin kişilik dinamik denetim görevi başlatacağız”

İHA

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Kayseri böyle giderse kırmızıya dönecek” “İlk günden kuralları ihlal eden esnaflar oldu” “4 bin kişilik dinamik denetim görevi başlatacağız”

Korona virüs tablosunda turuncu listede bulunan Kayseri’de, Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç esnafı denetime çıktı. Denetimler öncesi açıklama yapan Vali Günaydın, ilk günden kurallara uymayanların tespit edildiğini söyleyerek, “Kayseri böyle giderse kırmızıya dönecek” dedi.
Tedbirlere uyulmazsa 15 gün önce iş yerini açan esnafın 15 gün sonra yeniden kapanabileceğini belirten Vali Günaydın, “Hepinizin bildiği gibi kontrollü normalleşme dönemine geçtik. Bu dönemle birlikte, uzun süredir iş yerleri kapalı olan esnaflarımızın iş yerleri açıldı. Sokak kısıtlaması olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızla ilgili bir miktar esneme getirildi. Bunun dışında hayatın her alanında vatandaşımızın rahatı ve huzuru için, birçok tedbir uygulamaya koyuldu. Ancak bu tedbirlerin uygulanması noktasında gerekli hassasiyeti göstermediğimiz takdirde, elde ettiğimiz bu kazanımları çok yakın zamanda da kaybedebileceğimizi de ifade etmek isterim. Özellikle Salı ve Çarşamba günü yapmış olduğumuz denetimlerde bizler, bu kısıtlamaların kalkmasından sonra vatandaşlarımızın kurallara uyarak daha fazla kazanım elde etmeleri için, bize yardımcı olmalarını arzu ediyorduk ama bazı esnaflarımız maalesef daha ilk günde kuralları bir kenara bırakarak, kapalı alanda sigara ve nargile verdiler. Böyle devam edersek, her 15 günde yapılan değerlendirmeler sonucunda korkarım ki turuncudan kırmızıya geçeceğiz ve elde ettiğimiz bu kazanımları da kaybedeceğiz. 15 gün önce açtığımız iş yerini 15 gün sonra da kapatmak zorunda kalacağız” dedi.

“4 bin kişi ile 'Dinamik Denetleme' yapacağız”
Mesafeler açılırsa maviye dönmenin daha kolay olacağını ve oluşturulacak 4 bin kişi ile dinamik denetleme yapılacağını söyleyen Şehmus Günaydın, “Eğitimde de bir takım düzenlemeler yapıldı. Açılan okullara da ilimiz açısından yeni düzenlemeler getirildi ama maalesef vatandaşlarımızın bize ihbarları sonucu şunu anlıyoruz ki, bazı özel okullar bütün kademelerde yüz yüze eğitime geçmek için çağrıda bulundu. Bunlar son derece yanlış. Toplum sağlığı açısından son derece sıkıntı olan bu durumlar, ancak bize zarar verir. Bunun için hepimize önemli görevler düşüyor. Bugün ilimizde yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla ‘Dinamik Denetim’ görevini başlatıyoruz. Bizler bu denetimlerle vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Burada artık sözün bittiği noktadayız. Son 15 günde vaka sayımız yüzde 50 arttı ve bir adım daha kırmızı bölgeye yaklaştık. Eğer bu 10 gün içerisinde daha fazla gayret göstermezsek maalesef geriye dönüş olacak. Gerekmedikçe evden 15 gün çıkmıyoruz Kayseri sloganı ile daha önce içinde bulunduğumuz kritik ortamdan çıkmıştık. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Bu dönem de şöyle olmalı, mesafeleri açacağız. Eğer maviye doğru gidiş istiyorsak mutlaka mesafeleri açmamız lazım. Burada da anlatmak istediğimiz, birincisi kalabalıklara girmiyoruz. Eş dost akraba ziyaretlerini yapmıyoruz. Otururken kurallara uyuyoruz. Mesafeleri açarsak maviye yaklaşırız, daralttığımızda da kırmızıya yaklaşacağımızı ifade edeyim” ifadelerini kullandı.

“Kurallara uymayanlara suç duyurusunda bulunacağız”
Kurallara uymayan hem iş yerlerine hem de müşteriye idari cezanın yanında suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Vali Günaydın, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bundan sonra bu konuda kurallara uymayan ve söylemiş olduğumuz tedbirleri göz ardı eden, iş yerinde bunları uygulamayan iş yerleri hakkında da hem idari işlem yapacağız hem de Hıfzıssıhha Kanunu’na göre Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunacağız. Kimsenin toplum sağlığını tehlikeye atmaya hakkı yok. Bizler bir yerde sosyal mesafe ihlal ediliyorsa, sigara ve nargile içiliyorsa, hem içenler hakkında hem de içirenler hakkında sadece idari işlem değil aynı zamanda suç duyurusunda da bulunacağız. İçinde bulunduğumuz bu hassas dönemde herkesin çok daha dikkatli olması ve kurallara uyması gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Yapacağımız denetimlerde vatandaşlarımız bizlere katkı verirse, inşallah daha önce de başardığımız gibi 10 gün içerisinde tekrar olumlu bir döneme girmiş olacağız. Maalesef son 3 gün içerisinde de yine vaka sayılarımızda artış var. Bunu durdurmak için 10 günlük bir süremiz var. Herkese görev düşüyor. Bizler bu görevlerimizi yerine getirdiğimiz zaman, çok yakında inşallah farklı şeyler konuşacağız.”
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise pandemi döneminin sıradanlaştırıldığını söyleyerek, “Virüsle ya da pandemi sürecindeki kuralları dillendirerek, bunu bir yaşam felsefeci haline getirmeyi hep önermiştik. Haklı olduğumuz maalesef ortaya çıktı. Bazen bir doktor olarak bakıyorum, sanki sıradanlaştırmış gibi bize bir şey olmaz mantığında hareket etmeyi bir marifet saymış gibi yaklaşımlar görüyoruz. O zaman da hepimiz sıkıntıya düşüyoruz. Ben inanıyorum ki daha dikkatli davranacağız ve bu süreci de atlatacağız” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanındaki esnafları denetleyerek, kurallar noktasında bilgilendirmeler yaptı. Ayrıca gün içerisinde yapılacak denetimlerde de esnaf ve vatandaşa Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 bin adet maske dağıtımı yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayhan Avcı, en uzun süreyi onlara verdi
YEREL HABERLER Ayhan Avcı, en uzun süreyi onlara verdi
Kayseri'de tartıştığı eski eşini tabancayla yaraladı
YEREL HABERLER Kayseri'de tartıştığı eski eşini tabancayla yaraladı
Kayseri'de tartıştığı eski eşini tabancayla yaraladı
YEREL HABERLER Kayseri'de tartıştığı eski eşini tabancayla yaraladı
Kayserisporlu İlhan Parlak:"Gol atacağım içime doğdu"
YEREL HABERLER Kayserisporlu İlhan Parlak:"Gol atacağım içime doğdu"
Büyükşehir zabıtasından yeni kontrollü normalleşme denetimi
YEREL HABERLER Büyükşehir zabıtasından yeni kontrollü normalleşme ...
Develi-Yahyalı çevreyolunda trafik kazası 2 yaralı
YEREL HABERLER Develi-Yahyalı çevreyolunda trafik kazası 2 yaralı
Boşandığı eşi tarafından silahla vurulan 3 çocuk annesi kadın ağır yaralandı Polis ekipleri kaçan şüpheli şahsı yakalamak çalışma başlattı
YEREL HABERLER Boşandığı eşi tarafından silahla vurulan 3 çocuk ...
Develi’de çalışmalar öncesi kurumlarla istişare edildi
YEREL HABERLER Develi’de çalışmalar öncesi kurumlarla istişare ...
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Taraftarımıza armağan olsun"
YEREL HABERLER Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa ...
2020’de soba satışları patladı Soba satıcısı Mustafa Emre Karabaşoğlu: “Maliyetler düşerse, insanların ürünlere erişimi ve tercihi daha kolay olacaktır”
YEREL HABERLER 2020’de soba satışları patladı Soba satıcısı Mustafa ...
Basketbol Gençler Kızlar Ligi Kızlar 2.Hafta Bellona Kayseri Basketbol:42 -İstanbul Üniversitesi: 69
YEREL HABERLER Basketbol Gençler Kızlar Ligi Kızlar 2.Hafta Bellona ...
Bellona Kayseri Basketbol 3 maçtır kaybetmiyor
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol 3 maçtır kaybetmiyor
Develispor, Hamdi Çolak'ı transfer etti
YEREL HABERLER Develispor, Hamdi Çolak'ı transfer etti
Kayserispor kazandı Berna Başkan coştu Kayserispor tesislerinde bayram havası
YEREL HABERLER Kayserispor kazandı Berna Başkan coştu Kayserispor ...
Mustafa Tokgöz: Vazgeçmeyen bir Kayserispor gördük
YEREL HABERLER Mustafa Tokgöz: Vazgeçmeyen bir Kayserispor gördük
Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının ardından
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının ...
Ivko Ganchev: “3 puan değil, 6 puanlık maçtı”
YEREL HABERLER Ivko Ganchev: “3 puan değil, 6 puanlık maçtı”
Sumudica’dan istifa sinyali: “Yol ayrımına geldiğimizi düşünüyorum” Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica: "Stresten hastalandım, hayatımı yedek kulübesinde kaybetmek istemiyorum"
YEREL HABERLER Sumudica’dan istifa sinyali: “Yol ayrımına ...
Süper Lig: Kayserispor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Kayserispor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç ...
Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor: 2-1
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor: 2-1
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Kayserispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk ...
Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Kayserispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç ...
Sevgilisinin oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'e, kızını istismardan 15 yıl hapis
YEREL HABERLER Sevgilisinin oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'e, ...