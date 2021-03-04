Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Kayseri böyle giderse kırmızıya dönecek” “İlk günden kuralları ihlal eden esnaflar oldu” “4 bin kişilik dinamik denetim görevi başlatacağız”

Korona virüs tablosunda turuncu listede bulunan Kayseri’de, Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç esnafı denetime çıktı. Denetimler öncesi açıklama yapan Vali Günaydın, ilk günden kurallara uymayanların tespit edildiğini söyleyerek, “Kayseri böyle giderse kırmızıya dönecek” dedi.

Tedbirlere uyulmazsa 15 gün önce iş yerini açan esnafın 15 gün sonra yeniden kapanabileceğini belirten Vali Günaydın, “Hepinizin bildiği gibi kontrollü normalleşme dönemine geçtik. Bu dönemle birlikte, uzun süredir iş yerleri kapalı olan esnaflarımızın iş yerleri açıldı. Sokak kısıtlaması olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızla ilgili bir miktar esneme getirildi. Bunun dışında hayatın her alanında vatandaşımızın rahatı ve huzuru için, birçok tedbir uygulamaya koyuldu. Ancak bu tedbirlerin uygulanması noktasında gerekli hassasiyeti göstermediğimiz takdirde, elde ettiğimiz bu kazanımları çok yakın zamanda da kaybedebileceğimizi de ifade etmek isterim. Özellikle Salı ve Çarşamba günü yapmış olduğumuz denetimlerde bizler, bu kısıtlamaların kalkmasından sonra vatandaşlarımızın kurallara uyarak daha fazla kazanım elde etmeleri için, bize yardımcı olmalarını arzu ediyorduk ama bazı esnaflarımız maalesef daha ilk günde kuralları bir kenara bırakarak, kapalı alanda sigara ve nargile verdiler. Böyle devam edersek, her 15 günde yapılan değerlendirmeler sonucunda korkarım ki turuncudan kırmızıya geçeceğiz ve elde ettiğimiz bu kazanımları da kaybedeceğiz. 15 gün önce açtığımız iş yerini 15 gün sonra da kapatmak zorunda kalacağız” dedi.



“4 bin kişi ile 'Dinamik Denetleme' yapacağız”

Mesafeler açılırsa maviye dönmenin daha kolay olacağını ve oluşturulacak 4 bin kişi ile dinamik denetleme yapılacağını söyleyen Şehmus Günaydın, “Eğitimde de bir takım düzenlemeler yapıldı. Açılan okullara da ilimiz açısından yeni düzenlemeler getirildi ama maalesef vatandaşlarımızın bize ihbarları sonucu şunu anlıyoruz ki, bazı özel okullar bütün kademelerde yüz yüze eğitime geçmek için çağrıda bulundu. Bunlar son derece yanlış. Toplum sağlığı açısından son derece sıkıntı olan bu durumlar, ancak bize zarar verir. Bunun için hepimize önemli görevler düşüyor. Bugün ilimizde yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla ‘Dinamik Denetim’ görevini başlatıyoruz. Bizler bu denetimlerle vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Burada artık sözün bittiği noktadayız. Son 15 günde vaka sayımız yüzde 50 arttı ve bir adım daha kırmızı bölgeye yaklaştık. Eğer bu 10 gün içerisinde daha fazla gayret göstermezsek maalesef geriye dönüş olacak. Gerekmedikçe evden 15 gün çıkmıyoruz Kayseri sloganı ile daha önce içinde bulunduğumuz kritik ortamdan çıkmıştık. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Bu dönem de şöyle olmalı, mesafeleri açacağız. Eğer maviye doğru gidiş istiyorsak mutlaka mesafeleri açmamız lazım. Burada da anlatmak istediğimiz, birincisi kalabalıklara girmiyoruz. Eş dost akraba ziyaretlerini yapmıyoruz. Otururken kurallara uyuyoruz. Mesafeleri açarsak maviye yaklaşırız, daralttığımızda da kırmızıya yaklaşacağımızı ifade edeyim” ifadelerini kullandı.



“Kurallara uymayanlara suç duyurusunda bulunacağız”

Kurallara uymayan hem iş yerlerine hem de müşteriye idari cezanın yanında suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Vali Günaydın, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bundan sonra bu konuda kurallara uymayan ve söylemiş olduğumuz tedbirleri göz ardı eden, iş yerinde bunları uygulamayan iş yerleri hakkında da hem idari işlem yapacağız hem de Hıfzıssıhha Kanunu’na göre Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunacağız. Kimsenin toplum sağlığını tehlikeye atmaya hakkı yok. Bizler bir yerde sosyal mesafe ihlal ediliyorsa, sigara ve nargile içiliyorsa, hem içenler hakkında hem de içirenler hakkında sadece idari işlem değil aynı zamanda suç duyurusunda da bulunacağız. İçinde bulunduğumuz bu hassas dönemde herkesin çok daha dikkatli olması ve kurallara uyması gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Yapacağımız denetimlerde vatandaşlarımız bizlere katkı verirse, inşallah daha önce de başardığımız gibi 10 gün içerisinde tekrar olumlu bir döneme girmiş olacağız. Maalesef son 3 gün içerisinde de yine vaka sayılarımızda artış var. Bunu durdurmak için 10 günlük bir süremiz var. Herkese görev düşüyor. Bizler bu görevlerimizi yerine getirdiğimiz zaman, çok yakında inşallah farklı şeyler konuşacağız.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise pandemi döneminin sıradanlaştırıldığını söyleyerek, “Virüsle ya da pandemi sürecindeki kuralları dillendirerek, bunu bir yaşam felsefeci haline getirmeyi hep önermiştik. Haklı olduğumuz maalesef ortaya çıktı. Bazen bir doktor olarak bakıyorum, sanki sıradanlaştırmış gibi bize bir şey olmaz mantığında hareket etmeyi bir marifet saymış gibi yaklaşımlar görüyoruz. O zaman da hepimiz sıkıntıya düşüyoruz. Ben inanıyorum ki daha dikkatli davranacağız ve bu süreci de atlatacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanındaki esnafları denetleyerek, kurallar noktasında bilgilendirmeler yaptı. Ayrıca gün içerisinde yapılacak denetimlerde de esnaf ve vatandaşa Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 bin adet maske dağıtımı yapılacak.

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