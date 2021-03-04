Başkan, Beyaz Masa'da '25' oldu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın sosyal medya üzerinden yürüttüğü Başkan Beyaz Masada uygulaması 25. kez gerçekleştirildi.

Başkan yardımcılarıyla birlikte takipçilerinin karşısına geçen Başkan Yalçın, yine vatandaşlardan gelen çok sayıda soruya cevap verdi, çeşitli konularda açıklamalar yaptı.

Başkan Beyaz Masada uygulamasının sadece bir sorucevap programı olmadığını yineleyen Başkan Yalçın, görüş, fikir ve önerileriyle katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Programın başında güncel konulara dair düşüncelerini aktaran Başkan Yalçın, pandemi tedbirlerine riayet edilmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizdi.

Daha sonra vatandaşlardan gelen soruları cevaplayan Başkan Yalçın, millet bahçesi, kentsel dönüşüm, park bahçe ve yeşil alanlar, yol yapımı, okul talebi, çöp ve temizlik çalışmaları gibi konularda bilgiler verdi. Gelen taleplerin yerine getirilmesi için başkan yardımcılarına talimatlar veren Başkan Yalçın, ayrıca Raylı Sistem Anayurt Hattı ile ilgili de açıklamalar yaptı. Yüklenici firma ile sözleşmenin imzalandığını ve çalışmalara yakın zamanda başlanacağını dile getiren Başkan Yalçın, raylı sistem hattıyla Anayurt bölgesinin toplu taşıma ihtiyacını kökten çözeceklerini kaydetti.

Başkan Yalçın’a program boyunca da yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajı geldi.

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