Kayserispor 4 maç sonra kazandı

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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 4 maç sonra galibiyet aldı.

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor 3 puanı hanesine yazdırdı. Karlo Muhar ve İlhan Parlak’ın golleri ile rakibini 21 mağlup eden sarı kırmızılılar, 4 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Ligin ikinci yarısına Kasımpaşa galibiyeti ile başlayan ardından çıktığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup etmeyi başardı. Hes Kablo Kayserispor bu galibiyet ile ligdeki puanını 28'e yükseltti.

Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısında oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

22.Hafta KasımpaşaKayserispor 01

23.Hafta KayserisporAlanyaspor 11

24.Hafta ErzurumsporKayserispor 11

25.Hafta KayserisporAnkaragücü 00

26.Hafta SivassporKayserispor 20

28.Hafta KayserisporÇ.Rizespor 21

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