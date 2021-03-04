Kayserispor 4 maç sonra kazandı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 4 maç sonra galibiyet aldı.
Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor 3 puanı hanesine yazdırdı. Karlo Muhar ve İlhan Parlak’ın golleri ile rakibini 21 mağlup eden sarı kırmızılılar, 4 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı.
Ligin ikinci yarısına Kasımpaşa galibiyeti ile başlayan ardından çıktığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup etmeyi başardı. Hes Kablo Kayserispor bu galibiyet ile ligdeki puanını 28'e yükseltti.
Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısında oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
22.Hafta KasımpaşaKayserispor 01
23.Hafta KayserisporAlanyaspor 11
24.Hafta ErzurumsporKayserispor 11
25.Hafta KayserisporAnkaragücü 00
26.Hafta SivassporKayserispor 20
28.Hafta KayserisporÇ.Rizespor 21
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.