‘Pişmanım, utanıyorum’ dedi, cezadan kaçamadı Uyuşturucu ticareti yapan sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin TL para cezası

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Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yapmaktan yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin TL adli para cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Feride Y. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ayrıca sanık avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme savcısının mütalaasını kabul etmeyen sanık Feride Y. “Ben 14 yaşımdan beri uyuşturucu kullanıyorum ama satıcı değilim. Tanık beyanlarının hiç birini kabul etmiyorum. Ben esrar kullanmış olmaktan dolayı çok pişmanım, utanıyorum. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Feride Y.’ye ‘uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin TL adli para cezası verilmesine hükmetti.

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