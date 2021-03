KGC seçime gidiyor

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Genel Kurulu 19 Mart 2021 saat 14.00’da Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Genel Kurul ile ilgili açıklama yapan KGC Yönetim Kurulu Başkanı Veli Altınkaya, “KGC Yönetim Kurulu, dernek merkezinde toplanarak olağan genel kurulun, 19 Mart 2021 Cuma günü saat 14.00’da Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Kadir Has Kültür Merkezi’nde toplanacak. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamazsa genel kurul aynı yer ve saatte 26 Mart 2021’de gerçekleştirilecek” dedi.

Genel Kurulun Gündemi ise Açılış ve yoklama, divan heyetinin teşekkülü ve divana tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile bilançonun ayrı ayrı okunması ve müzakeresi, Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası, 20212023 yılları tahmini bütçesinin görüşülmesi ve müzakeresi, adayların konuşması, organ seçimleri, dilek ve temenniler ve kapanış şeklinde olacak.

