Kabakcı ve Çandıroğlu maske denetimine çıktı

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Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu maske denetimine çıktı.

Kontrollü Normalleşme sürecinde turuncu kategoride bulunan Kayseri’de bu gün bir çok noktada maske denetimi gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da kontrollü normalleşme çerçevsinde maske denetimine çıktı.

Kabakcı ve Çandıroğlu Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak İstasyon Caddesi’nde hem esnafları denetledi hem de vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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