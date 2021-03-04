Develi Belediyesi zabıta ekiplerinden maske denetimi

Develi Belediyesi zabıta ekipleri esnafa yönelik olarak maske ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.
Kontrollü normalleşme sonrasında Develi ilçesinde de denetimler sıklaştırıldı. Zabıta ekiplerinin her gün denetime devam edeceklerini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Kontrollü normalleşme döneminde olduğumuz bu süreçte hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemek ve sağlıklı günlere ulaşmak için maskemesafe ve hijyen kurallarına azami riayet etmemiz gerekmektedir. Develi Belediyesi olarak hemşerilerimizin sağlığı için denetimlerimize devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.