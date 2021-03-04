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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gözünü Avrupa Şampiyonası'na dikti

İHA

Gözünü Avrupa Şampiyonası'na dikti

Birçok başarıya imza atan Kayseri TOHM sporcusu Atilla Göktuğ Taşdelen, Ağustos ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor.
Şubat ayında Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenen U20 Gençler Balkan Salon Şampiyonasında bronz madalya kazanan başarılı sporcu Atilla Göktuğ Taşdelen, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti.
Atilla Göktuğ Taşdelen’in hazırlıkları hakkında İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya bilgiler veren antrenörleri Cemal Koşmaz ve Fatih Karaca, çalışmalarını hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Atilla Göktuğ Taşdelen’in çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, ağustos ayında İtalya’da yapılacak olan Avrupa Yıldızlar Şampiyonasında, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek şanlı Ay Yıldızlı Türk Bayrağımızı göndere çektirerek, İstiklal Marşını bütün Avrupa’ya dinleteceğine inandığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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