Sosyal medyada terör propagandasına 1 yıl 11 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de sosyal medya üzerinden terör örgütü DHKP-C propagandası yaptığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan emekli Ali G. (60), 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de yaşayan Ali G.'nin sosyal medya üzerinden DHKP-C terör örgütünü öven paylaşımlar yaptığı belirlendi. Şüpheli hakkında, iddianame düzenlenerek, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açıldı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanık Ali G. hazır bulundu. DHKP-C'nin terör örgütü olduğunu bilmediğini öne süren Ali G., paylaşımları da örgütsel amaçlı yapmadığını söyleyerek, beraatını istedi. Mahkeme heyeti, Ali G.'yi 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-03-04 15:15:34
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