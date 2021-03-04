Otomobilde çakmak gazı patlaması: 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilde çakmak gazı patlaması: 3 yaralı

DHA

Otomobilde çakmak gazı patlaması: 3 yaralı


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de park halindeki otomobilde 3 kişi, çakmak gazı soludukları sırada meydana gelen patlamada yaralandı.
Olay, Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Deliçay Sokak'taki Kent Sitesi'nde meydana geldi. Park halindeki 06 DF 5940 plakalı otomobilde Mustafa P. ve 2 arkadaşı, çakmak gazı çekmeye başladı. Mustafa P, bu sırada çakmakla sigarasını yakmak isteyince patlama meydana geldi. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Araçta çıkan yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-03-04 16:47:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Okçuluk ilkbahar kupası tamamlandı
YEREL HABERLER Okçuluk ilkbahar kupası tamamlandı
Otomobilde çakmak gazı patlaması: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobilde çakmak gazı patlaması: 3 yaralı
Talas’ta ‘Yerinde Karar’ denetimleri
YEREL HABERLER Talas’ta ‘Yerinde Karar’ denetimleri
“81 Genç 81 Bayrak” etkinliği ile Türk Bayrağı Kayseri’ye teslim edildi
YEREL HABERLER “81 Genç 81 Bayrak” etkinliği ile Türk Bayrağı ...
Başkan Büyükkılıç, AK Parti genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, AK Parti genişletilmiş İl ...
Yahyalı’da covid-19 denetimleri yapıldı
YEREL HABERLER Yahyalı’da covid-19 denetimleri yapıldı
Sosyal medyada terör propagandasına 1 yıl 11 ay hapis
YEREL HABERLER Sosyal medyada terör propagandasına 1 yıl 11 ay hapis
DEAŞ üyesi sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER DEAŞ üyesi sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası
Gülsoy ve Bağlamış'tan yeni kontrollü normalleşme denetimi
YEREL HABERLER Gülsoy ve Bağlamış'tan yeni kontrollü normalleşme ...
KBB Uzmanı Doç. Dr. Doğan: Kulak çöpü ile kulağı temizlemek yanlış
YEREL HABERLER KBB Uzmanı Doç. Dr. Doğan: Kulak çöpü ile kulağı ...
Kayserispor 4 maç sonra kazandı
YEREL HABERLER Kayserispor 4 maç sonra kazandı
Gözünü Avrupa Şampiyonası'na dikti
YEREL HABERLER Gözünü Avrupa Şampiyonası'na dikti
Develi Belediyesi zabıta ekiplerinden maske denetimi
YEREL HABERLER Develi Belediyesi zabıta ekiplerinden maske denetimi
Kabakcı ve Çandıroğlu maske denetimine çıktı
YEREL HABERLER Kabakcı ve Çandıroğlu maske denetimine çıktı
Kayseri'de tartıştığı eski eşini tabancayla yaraladı (2)
YEREL HABERLER Kayseri'de tartıştığı eski eşini tabancayla yaraladı ...
Kayseri Valisinden uyarı: Kritik noktadayız
YEREL HABERLER Kayseri Valisinden uyarı: Kritik noktadayız
KGC seçime gidiyor
YEREL HABERLER KGC seçime gidiyor
Boşandığı eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Boşandığı eşi tarafından silahla vurulan kadın ...
Kayseri Valisinden uyarı: Kritik noktadayız
YEREL HABERLER Kayseri Valisinden uyarı: Kritik noktadayız
‘Pişmanım, utanıyorum’ dedi, cezadan kaçamadı Uyuşturucu ticareti yapan sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin TL para cezası
YEREL HABERLER ‘Pişmanım, utanıyorum’ dedi, cezadan ...
DEAŞ'lı sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER DEAŞ'lı sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası
Başkan Çolakbayrakdar: "Şehrin en kılcal alanlarında dahi ilçe belediyesi olarak varız" Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: "Hedefimiz kendi kendine yetebilen bir belediye olmaktır" "2020 yılında 120 bin metrekare parkeyle 56 kilometrelik yaya yolu ve 2 bin 500 araçlık otopark yaptık" "2020 yılında 68 mahalle ve 145 farklı noktada asfaltlama çalışması yaptık"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Şehrin en kılcal alanlarında ...
Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar: "Ligde kalmayı hedefliyoruz"
YEREL HABERLER Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar: "Ligde kalmayı ...
Aspiratörde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Aspiratörde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi