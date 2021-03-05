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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Semt pazarında zam şampiyonu biber oldu

İHA

Semt pazarında zam şampiyonu biber oldu

Kayseri’de bu hafta semt pazarlarında zam şampiyonu biber oldu.
Kayseri’de, haftanın her günü kentin farklı bölgelerinde kurulan semt pazarlarında, bu haftanın zam şampiyonu biber oldu. Geçtiğimiz haftalarda tezgahta 6 TL’den satışa sunulan biber, bu hafta tezgahta yerini 10 TL’den buldu. Havaların bugünlerde biraz soğuk olduğunu ve bu nedenle biberde bir artış yaşandığını söyleyen Pazarcı Cemal Mağara, “Pazarcı Cemal Mağara: Fiyatlarımız gerçekten uygun. Marketler ile aramızda yüzde 50 oranında bir fark var. Sadece bir ürünümüzde artış var oda biber. Havaların soğuk olduğundan dolayı bugünlerde biberde artış yaşandı. O da normal. Havalar bugünlerde biraz sert gittiğinden ve ayazdan dolayı biber geç yetişiyor. Problem budur. Yoksa geçtiğimiz haftalarda 6 TL’ye satıyorduk. O fiyatlar normaldi. Ürünlerimiz hep tazedir. Akşam Antalya’dan, Mersin’den, Tarsus’tan, Adana’dan akşam giriş yaparlar. Sabahları da biz alır pazarımıza getiririz. Akşama biter, sabah tekrar tazesini getiririz. Pazarda ikinci güne ürün kalması mümkün değil. Bizlerin en büyük sıkıntısı, Cumartesi ve Pazar günleri semt pazarları kapalı ancak marketler açık şimdi bu durum virüsten dolayı böyle ise açık yerde mi hastalık dağılır, kapalı yerde mi? Biz vatandaşlarımızı semt pazarlarına davet ediyoruz. Taze, ucuz meyve ve sebze almak istiyorlar ise semt pazarlarına gelsinler” ifadelerini kullandı.
Bibere olan talebin çok olduğunu ve biberinde yeni yetiştiğini söyleyen Pazarcı Olcay Yıldırım sözlerine şu şekilde devam etti:
“Biberin artışı şuanda gayet normal, çünkü yeni yetişiyor. Talep de çok olunca fiyatlarda yükselme oluyor. Bence bu şekilde durmaz daha da yükselir. Şu anki ekonomiye göre her şey gayet normal. Ürünler öyle afaki fiyatta değil. Pazarlarımızda ürünler taze olur. Hiçbir zaman beklemiş, bayat bir ürün pazarda durmaz, durduramayız. Çünkü kimsenin durduracak imkanı yok. Deposu yok, buzhanesi yok. Onun için herkes ürünlerini günlük takip eder. Biberde son bir haftada artış oldu. Bu durumda gayet doğal, çünkü havalar ısındı, bibere talep patlaması var ve az yetişiyor. Az yetişmesinden dolayı fiyatta normal bir şekilde yükseliyor. Burada ki ürünlerinde bir borsası var. Kimse öyle kafasına göre fiyat koyamıyor. Eskisi gibi alışverişler yok. Önceden 5 kilo ürün alan insanlar, şu anda 2 kilo alıyor. Şu anda kapasite sıkıntısı var.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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