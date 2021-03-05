Muhtarlara Afet Farkındalık Eğitimi Verildi

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü mahalle muhtarları için deprem ve doğal afet eğitimi toplantısı düzenlendi. Bünyan Belediyesi Düğün Salonunda yapılan toplantıya, Bünyan'da görev yapan mahalle muhtarları katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, afetlere hazırlıklı bir Türkiye için toplumda önlem alma kültürü oluşturmayı hedefleyen, bu dönüşümü gerçekleştirmek ve vatandaşların afetlerde güvende kalabilmeleri için 2021 yılı “Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edildi. Bu kapsamda Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından mahalle ve köy muhtarlarına yönelik olası afetlere karşı, afet ve acil durumlara hazırlık, afetlerin oluşu ve etkileri, afet sırasında doğru davranış şekilleri, bulunduğumuz ortamlardaki risklerin önlenmesi, afet sonrası yaşanacaklar ile ilgili bilgilendirmede bulunarak eğitimlere başlandı.

AFAD personelleri tarafından gerçekleşen eğitimde ani bir deprem veya afet durumunda muhtarların ne yapmaları gerektiği ile enkaz altındayken ne yapmaları gerektiği gösterildi.

Ayrıca ‘Deprem Anında Unutulmaması Gerekenler’, ‘Afet ve Acil Durum Çantası’ “Deprem Sonrası İlk 6 Saatte Yapılacaklar” hakkında bilgiler aktarıldı.

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