Develispor forvete takviye yaptı

İlk kez BAL'da mücadele edecek olan Develispor güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Develispor'dan bir takviye daha. 20202021 futbol sezonunda ilk kez mücadele edeceği Bölgesel Amatör Lig'de güçlü bir kadro kurarak sezona başlamayı hedefleyen KırmızıSiyahlılar üçüncü transferini açıkladı. Develispor, geçen sezon Zonguldak ekiplerinden Devrek Belediyespor forması giyen golcü oyuncu Süleyman Köse'yi transfer etti. Köse, daha önce Hes Kablo Kayserispor, Kayseri Şekerspor formaları da giydi. Develispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Devrek Belediyespor forması ile başarılı bir sezon geçiren Süleyman Köse bu sezon Develispor'umuz İçin mücadele edecektir" denildi.

Yeni transfer Süleyman Köse ise, "Geçen sezon güzel bir sezon geçirdim. Üzerine koyarak daha iyi ve güzel işler yapmak istiyorum. Bu sezon Develispor ile anlaşmış bulunmaktayım. Farklı bir sezon olarak bizim için. Şampiyonluk yolunda Develispor'a katkıda bulunmak istiyorum. Transferimde emeği geçen Yavuz hocama ve Develispor yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Kariyerimde üçüncü farklı bir Kayseri takımında forma giyecek olmaktan dolayı da ayrıca çok mutluyum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.