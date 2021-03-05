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Hes Kablo Kayserispor'da Zoran Kvrzic ve Gustavo Campanharo cezalarını tamamladılar.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da Gustavo Campanharo ve Zoran Kvrzic takıma döndü. Demir Grup Sivasspor maçında gördükleri sarı kartalar ile cezalı duruma düşen her iki oyuncusu ligin 28.haftasında oynanan ve 21 kazanılan Çaykur Rizespor maçında oynamayarak cezalarını tamamladılar. Hem Gustavo Campanharo hem de Zoran Kvrzic cezalarını tamamlayarak Pazar günü deplasmanda oynanacak olan Atakaş Hatayspor maçında yeniden forma giyebilecekler.

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