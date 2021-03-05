Süper Lig U19 Gelişim Ligi başlıyor Kayserispor ilk maçını deplasmanda oynayacak

20202021 Süper Lig ve TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligleri sezon planlamaları açıklandı.
Süper Lig U19 Gelişim Liginde mücadele edecek olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor. SarıKırmızılılar ilk maçını İstanbul'da Galatasaray ile oynayacak. SarıKırmızılılar ligin 19.haftasını BAY olarak geçecek.
Süper Lig U19 Ligi, 14 Mart 2021 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. Tek devreli lig usulüne göre A takım müsabakaları ile ters fikstür şeklinde oynatılarak 20 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Devamında playoff organizasyonu yapılacak. Süper Lig U19 Ligi’nde 4,7, 9, 12, 15, 18, ve 20. hafta maçları hafta içi oynanacak. Süper Lig ve TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligleri’nin sezon sonrasında oynanacak playoff organizasyonlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek. Hes Kablo Kayserispor U19 takımının fikstürü şu şekilde;
1.Hafta GalatasarayKayserispor
2.Hafta KayserisporKaragümrük
3.Hafta Göztepe A.Ş Kayserispor
4.Hafta KayserisporTrabzonspor
5.Hafta Antalyaspor Kayserispor
6.Hafta KayserisporKonyaspor
7.Hafta Gençlerbirliği Kayserispor
8.Hafta KayserisporBeşiktaş
9.Hafta Denizlispor Kayserispor
10.Hafta KayserisporYeni Malatyaspor
11.Hafta Gaziantep FK Kayserispor
12.Hafta KayserisporBaşakşehir
13.Hafta FenerbahçeKayserispor
14.Hafta KayserisporKasımpaşa A.Ş
15.Hafta AlanyasporKayserispor
16.Hafta KayserisporErzurumspor
17.Hafta AnkaragücüKayserispor
18.Hafta KayserisporSivasspor
19.Hafta BAY
20.Hafta Ç.RizesporKayserispor
21.Hafta KayserisporHatyaspor
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