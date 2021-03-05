Dereceye giren sporculardan Spor A.Ş.’ye ziyaret

Altın fiyatları ne kadar oldu?

2728 Şubat 2021 tarihinde Milli Takım YıldızGenç Açık Yaş ve TOHM baraj geçme müsabakalarında dereceye giren sporcular, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş’ı ziyaret etti.

27 28 Şubat 2021 tarihinde Milli Takım Yıldız Genç Açık Yaş ve TOHM baraj geçme müsabakalarında dereceye giren sporcular ve antrenörleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Av. İbrahim Somtaş’ı ziyaret ettiler. Yarışma esnasındaki heyecanlarını paylaşan sporcular, bundan sonra ki yarışmalarda da yine altın madalya kazanacaklarının sözünü verdiler.

Ayrıca üstün performans göstererek TOHM altyapısına seçilen Beren Duru Aydın’ı tebrik eden Genel Müdür İbrahim Somtaş, antrenör ve sporculara başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.