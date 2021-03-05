'Arkadaşlarımız dedektif gibi çalışarak temaslıları bulmaya çalışıyor'



KAYSERİ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Burhan Akın, filyasyon çalışmalarında yaşadıkları zorluğa değinerek, "Arkadaşlarımız kendi çabaları ile dedektif gibi çalışarak temaslıları bulmaya çalışıyor. Ancak, bazı insanlar temaslılarını saklamaya devam ediyor" dedi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Burhan Akın, koronavirüs salgınına karşı yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Salgının başladığı günden bu yana PCR testlerinin çeşitli noktalarda yapıldığını belirten Akın, "PCR test merkezi sayılarını her geçen gün daha da çok artırdık. Aile Sağlığı Merkezi, Devlet Hastanesi gibi birçok hastanede PCR testi yapılıyor. Günlük ortalama 2 ile 3 bin kişi aralığında PCR testi yapıyoruz. Koronavirüsün başladığı günden bu yana da 600 bin civarında PCR testi yapıldı. Halen bu test çalışmaları devam ediyor. Temaslı, şüpheli kişilerden testleri alıyoruz. Yurt dışına gidecek, askere gidecek vatandaşlarımız yerleşkemizde sürüntü ile PCR testi oluyor" dedi.'BAZI İNSANLAR TEMASLILARINI SAKLAMAYA DEVAM EDİYOR'

Akın, kentte filyasyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, vaka durumunun eğilimine göre ekip sayısının değiştiğini söyledi. Yaz ortasında filyasyon ekip sayısını artırdıklarını belirten Akın, şöyle konuştu: "Pozitif ve temaslı olan kişilere en kısa zamanda ulaşmaktayız. Filyasyon ekiplerimiz, pozitif vaka olan insanlarımızın temaslı kişileri söylemesinde halen sıkıntı yaşamaktadır. Koronavirüse yakalanan insanlar isim vermekten kaçınıyor. Arkadaşlarımız kendi çabaları ile dedektif gibi çalışarak temaslıları bulmaya çalışıyor. Ancak, bazı insanlar temaslılarını saklamaya devam ediyor. İnsanlar kimseye temas etmediğini, işe gitmediğini söylüyorlar. Bu durum yayılım hızını artırıyor. Bizim müdahale hızımızı geciktiriyor. Vatandaşlarımız pozitif olduklarını öğrendiklerinde ya da şüpheli duydukları zamanda PCR testi versinler ve işe gitmesinler. Sonuç açıklanana kadar dışarı çıkmasınlar. Sonuç çıktığı andan itibaren 10 gün evde beklemeliler."

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Halk Sağlığı Başkan Yardımcısının açıklaması

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Haber: Olcay DÜZGÜN Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ

2021-03-05 11:16:03



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