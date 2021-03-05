Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 30 çocuk, MIS-C tedavisi gördü

DHA

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 30 çocuk, MIS-C tedavisi gördü


Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Binnaz Çelik, hastanede yaklaşık 30 çocuğun koronavirüse bağlı Multifinflavotuvar Sendromu (MIS-C) tedavisi gördüğünü söyleyerek, "Aileler çocuklarını koronavirüsten korumaya dikkat etmelidir" dedi.
Uzman Dr. Binnaz Çelik, koronavirüs sonrası çocuklarda görülen MIS-C hastalığıyla ilgili DHA'ya açıklamalarda bulundu. MIS-C hastalığının çocuklarda özellikle Covid-19 geçirdikten 6-8 hafta sonra ortaya çıktığını söyleyen Çelik, "Genelde bizim gördüğümüz hastalar 8-14 yaş aralığındadır. Şu an 8-14 yaş aralığında da daha sık görüldüğü söyleniyor. Hastalar genelde Covid-19'u çok hafif geçiriyorlar. Ancak, hastalığın geçirildikten sonraki 6-8 haftalık dönemde ateş, ishal, karın ağrısı ve halsizlik şikayeti ile geliyorlar. Bizim yaptığımız laboratuvar teknikleri ile 'bu acaba MIS-C mi?' diye şüphe ediyoruz. Tahlillerin sonucunda gerekli tedavileri veriyoruz. Bu hastalık çok ciddi sonuçlara neden olabiliyor. Özellikle solunum cihazına bağlanmaya neden olabilecek hatta yaşam destek ünitesine bağlanmaya neden olabilecek bir hastalık. Çok şükür bizim hastanemize yaşam destek ünitesine bağlanmaya neden olabilecek ciddi hastamız olmadı. Sadece solunum cihazına bağlanmayı gerektirecek bir hastamız oldu ve çok şükür onu da sağlığına kavuşturduk" dedi.
'MIS-C HASTALIĞINDAN YATAN 1 ÇOCUĞUMUZ VAR'
MIS-C hastalığının tehlikesine değinen Çelik, "MIS-C hastalığının ölümcül riski var. Çünkü, çocuğu yaşam destek ünitesine bağlamak demek akciğer ve kalbi devre dışı bırakıp direk dışarıdan bir makine ile akciğer ve kalbin dışarıdan sağlanması demektir. Ciddi ölümcül hastalığa kadar gidiyor. Aileler çocuklarını koronavirüsten korumaya dikkat etmelidir. Çünkü koronavirüsü geçirdikten sonra çocuklar bunu geçiriyor. Mutlaka çocuklarında maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesi gerekir. Kayseri Şehir Hastanesi'nde MIS-C hastalığından yatan 1 çocuğumuz var. Covid-19 hastalığı çocuklarda hafif geçiyor. Hastalığı geçirdikten sonra komplikasyonlar gelişiyor. Şehir hastanesinde yaklaşık 30 çocuk MIS-C tedavisi gördü. Yoğun bakıma yatan 6 çocuğumuz oldu. Bizim hastanemizde mutasyonlu virüs sonrası çocuklarda virüs artışı görmedik" diye konuştu.
Okulların açıldığına dikkat çeken Çelik, "Çocuklar kesinlikle maske takmalıdır. Aileler çocuklarını sıkı sıkıya tembih etmelidir. Çocuklar sıklıkla ellerini yıkamalıdır. Çocuklar arkadaşlarından uzak durmalı ve çantalarında dezenfektan bulundurmalıdır" uyarısında bulundu. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ
2021-03-05 11:26:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Arkadaşlarımız dedektif gibi çalışarak temaslıları bulmaya çalışıyor'
YEREL HABERLER 'Arkadaşlarımız dedektif gibi çalışarak temaslıları ...
'Arkadaşlarımız dedektif gibi çalışarak temaslıları bulmaya çalışıyor'
YEREL HABERLER 'Arkadaşlarımız dedektif gibi çalışarak temaslıları ...
Dereceye giren sporculardan Spor A.Ş.’ye ziyaret
YEREL HABERLER Dereceye giren sporculardan Spor A.Ş.’ye ziyaret
Başkan Büyükkılıç, "Aziz milletimizin başı sağ olsun"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, "Aziz milletimizin başı sağ olsun"
Süper Lig U19 Gelişim Ligi başlıyor Kayserispor ilk maçını deplasmanda oynayacak
YEREL HABERLER Süper Lig U19 Gelişim Ligi başlıyor Kayserispor ilk ...
Cezalarını tamamladılar
YEREL HABERLER Cezalarını tamamladılar
Prof. Dr. Deniz Demirci: "Cinsiyet gelişim bozukluğunda çocuklara ve ailelere yardım eden profesyonel ekipler bulunuyor" "Cinsel Gelişim Bozukluğu Olan Olguların Yönetimi" toplantısı 200'e yakın katılımcı ile online olarak gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Deniz Demirci: "Cinsiyet gelişim ...
Başkan Özdoğan, "Yaptığımız her işi severek yapıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan, "Yaptığımız her işi severek ...
BGL Kızlar kategorisinde 3.hafta tamamlandı
YEREL HABERLER BGL Kızlar kategorisinde 3.hafta tamamlandı
Develispor forvete takviye yaptı
YEREL HABERLER Develispor forvete takviye yaptı
Basketbol Gençler Kızlar Ligi Kızlar 3.Hafta Bellona Kayseri Basketbol:61 -ÇBK Mersin Yenişehir:64
YEREL HABERLER Basketbol Gençler Kızlar Ligi Kızlar 3.Hafta Bellona ...
Muhtarlara Afet Farkındalık Eğitimi Verildi
YEREL HABERLER Muhtarlara Afet Farkındalık Eğitimi Verildi
Semt pazarında zam şampiyonu biber oldu
YEREL HABERLER Semt pazarında zam şampiyonu biber oldu
Uzmanından meme kanserine karşı erken teşhis uyarısı Genel Cerrah Prof. Dr. Metin Şen: “Kadınlar kendilerini kontrol ederek doktorlardan önce daha küçük kistleri bulabilir”
YEREL HABERLER Uzmanından meme kanserine karşı erken teşhis ...
Helikopter kazasında Kayserili Uzman Çavuş şehit oldu
YEREL HABERLER Helikopter kazasında Kayserili Uzman Çavuş şehit oldu
Müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Çalıntı otomobile polisten kaçarken kaza yapınca yakayı ele verdiler
YEREL HABERLER Çalıntı otomobile polisten kaçarken kaza yapınca ...
Okçuluk ilkbahar kupası tamamlandı
YEREL HABERLER Okçuluk ilkbahar kupası tamamlandı
Otomobilde çakmak gazı patlaması: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobilde çakmak gazı patlaması: 3 yaralı
Otomobilde çakmak gazı patlaması: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobilde çakmak gazı patlaması: 3 yaralı
Talas’ta ‘Yerinde Karar’ denetimleri
YEREL HABERLER Talas’ta ‘Yerinde Karar’ denetimleri
“81 Genç 81 Bayrak” etkinliği ile Türk Bayrağı Kayseri’ye teslim edildi
YEREL HABERLER “81 Genç 81 Bayrak” etkinliği ile Türk Bayrağı ...
Başkan Büyükkılıç, AK Parti genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, AK Parti genişletilmiş İl ...
Yahyalı’da covid-19 denetimleri yapıldı
YEREL HABERLER Yahyalı’da covid-19 denetimleri yapıldı