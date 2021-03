Kocasinan 7/24 vatandaşın yanında

Kocasinan Belediyesi, Koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alınan 200 nüfuslu Salur Mahallesi sakinlerine yemek desteğinde bulundu. Vatandaşlara ‘Geçmiş olsun’ dileklerini ileten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Gerek şahsım gerekse belediye olarak her zaman ve her şartta vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kocasinan’ın büyük ve güçlü bir aile olduğunu ve bu süreci el birliği ile hep birlikte atlatacaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, ihtiyaç duyulan her alanda belediyenin hizmetleriyle 7 gün 24 saat kesintisiz vatandaşların yanında olduklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “ Rabbim, inşallah içinde bulunduğumuz bu sıkıntıdan en kısa süre içerisinde şehrimizi, ülkemizi ve tüm dünyayı kurtarsın. Bu vesileyle hasta olanlara Mevlam, acil şifa versin. Her zaman dile getirdiğimiz gibi Türkiye’nin en büyük gücü birliği, beraberliği ve kardeşliğidir. Allah’ın yardımı ve vatandaşlarımızın duyarlılığıyla bu süreci daha da güçlenerek atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. İnşallah bundan sonrada da daha fazla çalışarak, ilçemize daha güzel hizmetler ulaştıracağız. Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. İşimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak Kocasinan’a, Kayseri’ye değer katıyoruz. İnsana dokunan hizmetlerimizi artırarak, hemşehrilerimizin daha fazla yüreklerine dokunacağız. Hep birlikte huzur, dayanışma ve kardeşlik içerisinde geçirebileceğimiz sağlıklı güzel günler diliyorum.”

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Vatandaşlarımızın her daim yanındayız.” diyerek noktaladı.

İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekiplerinin çalışma yürüttüğü ve Vefa Sosyal Destek grubu tarafından ihtiyaçları karşılanan Salur Mahalle Sakinlerine, Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından yemek dağıtıldı.

