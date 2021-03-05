Kayserispor şehitleri unutmadı

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Hes Kablo Kayserispor, helikopter kazasında şehit olan askerleri unutmadı.

Ligde Aktaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, antrenman öncesinde, dün meydana gelen kazada şehit olan 11 askeri unutmadı. Türk bayrağı açarak şehitleri anan Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular, Türk milletine ve şehit ailelerine baş sağlığı diledi.

Hes Kablo Kayserispor, sezonu 29. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın ilk antrenmanını koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaparak tamamladı.

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