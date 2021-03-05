Kılıçaslan mahallesinde intihar

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Kayseri'nin Kılıçaslan Mahallesi'nde bir kişi parkta intihar etti.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi'nde bir parkta 40 yaşında olduğu tahmin edilen erkek şahıs silahla intihar etti. Olay sonrasında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin tamamlanmasının ardından ceset, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, polis ekipleri şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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