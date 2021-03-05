7/24 kütüphanede çalışma saatleri yeniden düzenlendi

Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde çalışma saatleri, ‘Yerinde Karar’ dönemine göre yeniden düzenlendi.

Buna göre daha önce Cumartesi günü kapalı olan 7/24 Kütüphane, artık Cumartesi günleri de hizmet verecek. Ayrıca 19.00’a kadar açık olan kütüphane artık Pazar hariç her gün 20.00’ye kadar hizmet verecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelgeyle, 7/24 Kütüphane’de açılış ve kapanış saatlerinde değişikliğe gidilerek hizmet saatleri 08.3020.00 olarak güncellendi.

Pandemi kuralları kapsamında Pazar günleri kapalı olan merkezden 20 yaş altı gençler 14.0018.00 saatleri arasında yararlanabilecekken, 65 yaş üzeri vatandaşlar da 10.0014.00 saatleri arasında kütüphaneyi kullanabilecek.

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