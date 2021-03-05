Şehidin kız kardeşi: “Anne, ağabeyim morgda üşür”

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Bitlis’in Tatvan ilçesine giderken kaza kırıma uğrayıp düşen helikopterde şehit olan Kayserili Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci’nin cenazesi, memleketine getirildi. Şehidin kız kardeşi Nagehan Demirci, ağabeyinin cenazesini taşıyan al bayrağa sarılı tabutun morga girdiği sırada, “Anne, ağabeyim morgda üşür” diyerek gözyaşı döktü.



Bitlis’in Tatvan ilçesine giderken kaza kırıma uğrayıp düşen helikopterde şehit olan 11 askerden Uzman Çavuş Tolga Demirci’nin cenazesi, Ankara’da yapılan törenin ardından havayolu ile memleketi Kayseri’ye getirildi. 12. Hava Üs Komutanlığı’ndan alınan şehidin cenazesi, daha sonra kortej eşliğinde Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna getirildi. Burada askerlerin omuzlarında şehidin cenazesinin bulunduğu al bayrağa sarılı tabut morga alındı.



Bu sırada şehidin annesi Aynur Aybirdi ile şehidin kız kardeşi Nagehan Demirci gözyaşı döktü. Annesine seslenen şehidin kız kardeşi Nagehan Demirci, “Anne ağabeyim burada üşür” dedi.



Şehit Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci’nin cenazesi, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Uzunpınar Mahallesi’nde toprağa verilecek.

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