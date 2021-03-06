Kayserispor’da Maglica şoku

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Hes Kablo Kayserispor’da Anton Maglica maç kadrosuna alınmayacak.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da Anton Maglica iyileşmedi. Geride kalan hafta oynanan Çaykur Rizespor maçının 51.dakikasında sakatlanarak oyun dışı kalan Anton Maglica, sakatlığından ötürü Hatayspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

Çaykur Rizespor maçı sonrası MR’ı çekilen ve sağ arka adalesinde zorlama tespit edilen Anton Maglica, yarın Hatay’da oynanacak maçta takımındaki yerini alamayacak.

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