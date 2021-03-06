Yeşilhisar'da esnaf ve eğitim camiasından 'tedbir' çağrısı

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Yeşilhisar ilçesinde İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, esnaf, öğrenci ve öğretmenlerin kontrollü normalleşme sürecinde herkesi kurallara uymaya çağıran video, büyük ilgi gördü.

Videolarda esnaflar uzun zamandır sıkıntı çektiklerini, pandemi sürecinden bir an evvel hep birlikte çıkabilmek için vatandaşlardan maske mesafe ve temizlik kuralına riayet etmelerini isteyerek, alışverişlerini yerel esnaftan yapma çağrısında bulundu.

Öğrenci ve öğretmenler ise, uzun süre sonra tekrar açılan okulların tekrar kapanmaması için herkesin özverili olmasını, belirlenen Covid19 tedbirleri kurallarına uymalarını rica etti.

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