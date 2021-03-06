Kevin Luckassen kafilede yer aldı

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Hes Kablo Kayserispor’da sakatlığı nedeniyle Rizespor maçında forma giyemeyen Kevin Lucakkssen, Hatayspor maç kadrosunda yer aldı.

Süper Lig 29. hafta maçında deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor’da Kevin Luckassen maç kadrosuna alındı. Çaykur Rizespor maçında belindeki ağrılar nedeniyle forma giyemeyen Hollandalı futbolcu, yarın oynanacak olan Hatayspor maç kafilesine dahil edildi.

Teknik heyetin şans vermesi halinde Kevin Luckassen Hatayspor karşısında forma giyecek.

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