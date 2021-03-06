Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig 24.Hafta Bellona Kayseri Basketbol.ç 70 - Botaş: 55

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Bellona Kayseri Basketbol, Harbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi’nde Botaş Spor’u 7055 mağlup etti.

Kadir Has Spor Salonu’ndaki karşılaşmada Bellona Kayseri Basketbol parkeye Melis, Ayşegül, Kalani, Glory ve Tyasha beşlisi ile çıktı. Bellona Kayseri Basketbol ilk periyotu 2415 önde kapattı. İkinci periyotta da Botaş Spor’a üstünlük sağlayan Bellona Kayseri Basketbol, aradaki sayı farkını korudu. İkinci periyot 3528 Bellona Kayseri Basketbol’un üstünlüğü ile tamamlandı. Üçüncü periyotta ise Esra Ural ve Tyasha ribaundlarda etkili oldu. Melis Gülcan da attığı sayılarla aradaki farkın 15 sayıya çıkmasında etkili oldu ve periyot 5641 Bellona Kayseri Basketbol’un üstünlüğü ile tamamlandı.

Son periyotta ise Botaş Spor, serbest atış ve hücumlarda etkisiz kalması nedeniyle aradaki farkı kapatamadı. Rakibinin hücumlardan boş dönmesini fırsat bilen Bellona Kayseri Basketbol bulduğu sayılarla maçı 7055 kazandı.

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