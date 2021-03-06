Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig 24. Hafta Bellona Kayseri Basketbolç 70 - Botaş: 55

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin 24. haftasında evinde oynadığı maçta Botaş’ı yenerek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. SarıKırmızılılar aldığı galibiyetle puanını 33’e yükseltti.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Göksun Öz xx Seda Esen xx
Bellona Kayseri Basketbol: Glory Johnson xx 12, Tyasha Harris x 12, Melis Gülcan xx 14, Ayşegül Günay Aladağ xx 2, Kitija Laksa xx 8, Kalani Brown x 12, Esra Ural Topuz xx 10, Zeynep Kalbisağde x,
Botaş: Büşra Akbaş x 4, Williams xx 14, Bahar Çağlar x 3, Marina Baş x 16, Sehernaz Çidal x 3, Ayşe Cora x 2 Hatice Gülçelik xx 5, Erdenay Topçu x 8, Fatma Bayram x
1.Periyot: 2415 (Bellona Kayseri lehine)
2.Periyot: 3528(Bellona Kayseri lehine)
3.Periyot: 5641 (Bellona Kayseri lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.