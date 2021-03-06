Bellona Kayseri çıkışını sürdürdü Üst üste dördüncü galibiyetini aldı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligde 9. galibiyetini aldı. SarıKırmızılılar bu sezon üst üste dördüncü maçını kazandı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı 9 galibiyetini aldı. Ligin 24. haftasında evinde Botaş ile karşılaşan SarıKırmızılı ekip, 7055’lık skorla kazanmayı başardı. Son haftalarda çıkışa geçerek seri galibiyet elde eden SarıKırmızılılar 4 maçtır kaybetmiyor. 24 maçta 15 yenilgi alan Bellona Kayseri Basketbol takımı 9 kez de kazanan taraf oldu. SarıKırmızılı takım sahasında oynadığı OGM Ormanspor, Samsun Canik Belediyespor, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Adana Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdarespor, Botaş ve deplasmanda ise ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile Samsun Canik Belediyespor maçlarını kazandı.

SarıKırmızılılar ligdeki puanını 33 yapan SarıKırmızılılar 25.haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.