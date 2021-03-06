Gustavo Campanharo forma giyemeyecek

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Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı oyuncusu Gustavo Campanharo Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Süper Ligin 29. haftasında deplasmanda Hatayspor ile 3 puan mücadelesi verecek olan Hes Kablo Kayserispor’da hafif sakatlığı bulunan Gustavo Campanharo kafilede yer almadı. Bugün Hatay’a giden Sarı kırmızılı takım kafilesin yer almayan Gustavo’nun tedavisine devam ediliyor. Pazartesi günü çalışmalara başlayacak olan Brezilyalı futbolcu, Galatasaray maçında forma giyebilecek.

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