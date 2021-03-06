Bellona Kayseri Basketbol - BOTAŞ: 70-55

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Göksun Öz, Seda Esen

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi, Zeynep Öykü, Melis 14, Ayşegül 2, Brown 12, Jonhson 12, Laksa 8, Esra 10, Harris 12

BOTAŞ: Williams 14, Büşra 4, Erdenay 8, Ayşe 2, Bahar Çağlar 3, Hatice Pelin 5, Sehernaz 3, Marina 16, Fatma

1'İNCİ PERİYOT: 24 15

DEVRE: 35 28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56 41Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği BOTAŞ'ı 7055 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi 16 sayı ile BOTAŞ'tan Marina oldu. Ev sahibi takımın en skorer ismi Melis ise 14 sayı buldu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-03-06 20:17:26



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