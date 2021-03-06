İş yerinin yanan çatısı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını söndürdü

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Kayseri'de bir oto lastik tamirci dükkanının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'nde bir oto lastik tamirci dükkanının çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine 4 itfaiye aracı sevk edildi. Yangına dükkanın içinden ve çatıdan müdahale eden itfaiye erleri, yoğun dumanla da mücadele etti.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saatlik uğraşları sonucunda yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak çalışma başatıldı.

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